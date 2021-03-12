Söke'nin Akçakaya Mahallesi'nde 10 haneye karantina uygulandı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 10 hane ve 21 kişinin karantinaya alındığı ifade edildi. Mahallede bulunan bir kahvehane İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldı. Akçayaka Mahallesi giriş ve çıkışı Jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Esma Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Gökhan Kurgan ve Akçakaya Mahalle Muhtarı Selahaddin Gölcük eşliğinde bölgede çalışma yapan filyasyon ekipleri ile birlikte Akçakaya mahallesinde yapılan çalışmalara katıldı.

Filyasyon denetim ekibinde bulunan personele moral vererek, filyasyon ekipleri ile yerinde denetimde bulunan Kaymakam Soner Zeybek, temaslı ve pozitif olan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Kaymakamı Soner Zeybek, “Vatandaşlarımızdan duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz. Şu anda yürütülen çalışmalar ilçemiz için hayati öneme sahip, hep birlikte sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kurallara uyacağız, kurallara uymayanları uyaracağız, hala kurallara uyulmuyorsa her daim Salgın Denetim Merkezi'mize ihbarda bulunun. Salgın denetim merkezimiz yapılan ihbarları anında inceleyerek gerekli yasal işlemleri uygulayacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza uyarılarımı yinelemek istiyorum, mümkün olduğunca ev ziyaretleri yapmamaya mecbur kalmadıkça bir araya gelmemeye özen gösterelim. Akçakaya mahallemizde artan vakalar nedeniyle bugün itibariyle 10 hane ve 21 temaslı kişi izolasyona alınmıştır. Vakalarımızın artış gösterdiği bölgemizde giriş ve çıkışlar Jandarma ekiplerimiz tarafından şu andan itibaren kontrollü olarak sağlanacak ve teması mümkün olduğunca azaltmak amacıyla mahallede bulunan umuma açık olan 1 kahvehanenin İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla kapatılması kararlaştırılmıştır. Bu vesile il mahalli vaka istatistiklerine paralel olarak ilçemizdeki vaka artışlarının en önemli sebebi, ev ziyaretleri, vakaların meslek bazında değerlendirilmesi sonucu da en çok emekliler ve ev hanımlarında artışların yaşandığını göstermektedir. Bu bize vaka artışlarının en önemli sebebi olarak karşımıza ev ziyaretleri yapılması sonucu artış eğilimine geçtiğini göstermektedir. Lütfen bütün toplum olarak duyarlı olalım; maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet ederek sorumluluk alalım. Unutmamalıyız ki; alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir” dedi.