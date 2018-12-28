Söke'nin Fen Lisesi özlemi sona erecek

Söke'de yıllardır eksikliği konuşulan, her fırsatta olması gerekliliği dile getirilen Fen Lisesi özlemi sona erecek. Bünyesinde Fen Lisesi ile birlikte Anadolu Lisesi, Ana okulu, Ana sınıfı, İlk ve Ortaokulu da barındıracak olan Sınav Koleji'nin yeni Kampüsü'nün inşaatı, Söke Sınav Lisesi'nin kurucusu ve Söke'nin eğitimine damga vurmuş merhum Recep Oytun'un ölüm yıldönümü olan 8 Ocak'ta başlayacak.

İçerisinde Anaokulu ve Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olacak Sınav Koleji Kampüsü'nün eğitim alanı inşaatının 2019 Temmuz ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Bölgesel okullara göre çok farklı özelliklere sahip, hem akademik hem de entelektüel seviyesi yüksek öğrenciler yetiştirmeyi planlayan Sınav Koleji ile sökeli öğrencilerin bundan sonra kent dışında iyi eğitim görme arayışları son bulacak.

Söke'de sınava hazırlık programları ile 25 yıldır güçlü bir imaj sergileyen Sınav Koleji'nin Müdürü Ayhan Tolun; “Okulumuzun öğrencileri yurt dışında geçerli sertifikalara sahip olacak. Portfolyo çalışmaları ile yurt dışı üniversiteleri için de hazırlık programlarımız olacak. Okulumuzda küçük yaştan itibaren lisanslı sporcu öğrencilerimizin olmasını istiyoruz. Ayrıca hem milli özelliklerimizi hem de günümüzün gerekliliği olan dijital dersler öğrencilerimizin gelişmesine yol açacak. Jiroskoplu uydu yapımları gibi dersler ile ebru sanatları gibi derslerin öğrencilerimizde fark yaratacak çalışmalardan bazılarıdır. Avrupa Birliği projeleri, kültür gezileri, spor yarışmaları, satranç etkinlikleri, deneyler, sınava dönük kişiye özgü sınav çalışmaları, çizgi altı takviye programları bölgede lider okul olmamıza sebep olacak çalışmalardır. Öğretmen kadromuz da özenle oluşturulmakta. Alanına hakim güler yüzlü dinamik bir kadro ile velilerimizin karşısına çıkmamıza az kaldı” diye belirtti.

Spor, satranç, müzik vb bölge birincilikleri olan öğrencilerin de özel olarak eğitim bursu alabilmeleri için çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi. Okul ile ilgili bilgilerin İstasyon Caddesindeki Sınav Temel Lisesi'nden öğrenilebileceğini belirten Ayhan Tolun; “Yeni Okulumuz Sökemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.