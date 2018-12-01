Söke'nin genç iş adamları bankaların tutumunu eleştirdi

Geçen hafta gerçekleştirilen Ankara ziyaretlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker yaptığı açılış konuşmasında ülkenin ekonomik durum ve bankaların tutumu hakkında bilgiler verdi. Bilal Ülker iş adamlarına çeşitli uyarılarda bulundu.

Geçen 4 ay içerisinde dünyadaki ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu belirten SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker; “Faizlerin yüzde 40'ların üzerine çıktığı, doların 7'yi avronun 8' i, poundun 9 TL' yi geçtiği günlere şahit olduk. Son bir aydır ise faizler hızla düşmekte dolar 5 TL'nin Avro 6 TL'nin altını zorlamaktadır. Her ne hikmetse bankalarımız bu düzelmelerden bihaber gibi davranmakta siyasi ve ekonomik açıklamaların tam tersi uygulamalar ile yüksek kredi faizi uygulamalarına devam etmektedirler. Üyelerimiz dahil esnafımızdan yüzde 25 ila 45 arası kredi faizi ödeyenler bulunmaktadır. Bu oranlarla ülkede yatırım yapmak, mevcut çarkı döndürmek imkansızdır. Derneğimiz üyeleri ile bankalarımızın çifte standardına karşı birlikte hareket edecek ve yüksek faiz uygulayan bankaları deşifre edip ilgili makamlara bildireceğiz. Uygun oranlarda kredilendirme yapan bankalarla beraber çalışma kararı alınacaktır” dedi.

“Daha Önce Uyarmıştık”

Bilal Ülker; “Sökeli iş adamlarımızı ve esnafımızı bir yıldır sürekli olarak ikaz ederek bugünler hakkında uyarmaya, bilgilendirmeye çalıştık. Yine basınımızın huzurunda Mart ayı toplantımızda erken seçim kararı alınmamışken bile tüm kesimleri, dövizlerin ve faizlerin dikey yükseleceği, işsizliğin artacağı ve vergilerin yüksekliği konusunda uyarmış idik. Teknolojinin, Tarımın ve Turizmin ülkemizin geleceği için önemine dikkat çekmiştik. Ülkemizin refaha kavuşması Mutlu bir Türkiye için, hukukun üstün, bağımsız olduğu demokratik bir ortam oluşturmak, eğitimimizi dünya standartlarına, hatta üzerine çıkarmak gerekir” diye konuştu.

Bilal Ülker açıklamasında Ankara ziyaretlerinde bölge milletvekilleri ve parti merkezlerine Söke'nin sorun ve taleplerini ilettiklerini belirterek; konu başlıklarıyla ilgili bilgiler de verdi.