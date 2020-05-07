İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte Aydın ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalması sonrasında; Söke'nin hafta sonu pazarları kendi günlerine dönüyor.

Yenidoğan ve Atatürk Mahallesi pazaryerleri Cumartesi, Panayır pazarı yine pazar gününe kavuşuyor. Bilindiği gibi çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında yenidoğan pazaryeri Cuma gününe alınmış, Atatürk Mahallesi pazaryeri ise kurulmuyordu. Panayır pazarı ise bu dönemde pazatesi günleri kurulmaya başlamıştı. Kısıtlamanın kaldırıldığının açıklanmasıyla Söke'deki hafta sonu pazaryerlerinin yeniden kendi günlerinde açılacağı açıklandı.

Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun tarafından yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelge gönderdi. Genelgede artık Aydın'ın sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtildi. Bu sebeple Cumartesi günleri kurulan Atatürk Mahallesi ve Yenidoğan pazarları cumartesi günü, Pazar günü kurulan Tatil Panayır pazarı da Pazar günü aynı yerinde kurulacaktır" denildi.