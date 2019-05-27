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Söke'nin işitme engelli şampiyon sporcusundan Başkan Tuncel'e ziyaret

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Nisan ayının sonunda Mersin’de gerçekleşti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Nisan ayının sonunda Mersin'de gerçekleşti. Şampiyonada Sökeli Yadigar Talayhan 78+ Kg Bayanlar kategorisinde birinci oldu.


İşitme engellilerde Türkiye ve Dünya çapında başarılar elde eden milli güreşçi Önder Talayhan'ın eşi Yadigar Talayhan da elde ettiği başarı ile Söke'nin yeni gururu oldu.


İki işitme engelli başarılı sporcu olmalarının yanında eş olan Yadigar ve Önder Takayhan; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti. Yadigar Talayhan başarı gururunu Başkan Tuncel ile paylaştı.


Sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Sporcularımızın kentimizin adını bu türlü organizasyonlarda duyurmaları bize gururu yaşatmanın yanında mutluluk veriyor. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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