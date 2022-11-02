Söke'nin Lisanslı Deposunda sıra temel atmaya geldi

İnşaat ihalesi imza töreni sonrası açıklama yapan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “İnşallah ilerleyen günlerde temel atma törenimiz için de bir arada olacağız” dedi.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin kamuoyuna arz olan inşaat ihalesi 21 Ekim'de Söke Ticaret Borsası konferans salonunda yapılmış, firmalar arasından proje yapım işini 2N Yapı Üretim İnş. Müh. Hiz. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti üstlenmişti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un nezdinde yapılan ihale sözleşmesi sonrasında projeye öncülük eden Söke Ticaret Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel açıklamasında, büyük bir gururu daha yaşadıklarını söyledi.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Projemiz Türkiye çapında ses getiren ve milletimize fayda sağlayan bir proje olmuştur. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zamana kadar çabalarımız ve uğraşlarımızın meyvesini ihale imzalarını atarak taçlandırıyoruz. Böylesine önemli bir sözleşme protokolü Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'un şahitliğinde imzalamak bizleri gururlandırmaktadır. İnşallah ilerleyen günlerde temel atma törenimiz için de bir arada olacağız. Ülkemize ve Söke'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.