Söke'nin minik başkan ve kaymakamı koltuklarına oturdu

Yıl İlkokulu oldu.

Okul Müdürü Murat Süleymangil, Rehber Öğretmen Selin Kağnacı, Okul Aile Birliği Başkanı Cennet Yonus ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Muammer Saran'ın nezaretinde okulun 4. sınıf öğrencileri Cemile Poyraz, Bulem Betül Seyrek, Hasan Hüseyin Avcı ve Hasan Gökay Şen Başkan Tuncel'i makamında ziyaret etti.

23 Nisan'ın sembolik başkanları olarak öğrenciler Söke Belediye Başkanlığı makamına oturdu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Sembolik törende başkanlık koltuğuna oturan minikler taleplerini iletirken, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, öğrencilerin taleplerini tek tek not etti.

“Sembolik Kaymakam İse Yasemin Kahraman Oldu”

Kaymakamlık makamının konukları ise Atburgazı İlkokulu oldu. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ise makamını Atburgazı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yasemin Kahraman'a devretti. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Geleceğimizin sahibi çocuklarımız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir kez daha bayramlarını kutluyorum. Her biri el emeği hediyeleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.