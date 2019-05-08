Söke'nin özel çocuğu Andaç Barış'dan özel sergi

Sınıf öğrencisi aynı zamanda Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM)'ne devam eden Andaç Barış Yılmaz'ın resim yeteneği dikkat çekiyor. Kullandığı renkler ve figürleri ile beğeni toplayan Sökeli Andaç Barış Yılmaz'ın eserlerinin yer aldığı sergi Belediye meydanında açıldı.

“Hayallerimin Renge Dönüşü” adlı resim sergisini ziyaret edenler arasında Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da yer aldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel sergiyi gezmelerinin yanında Andaç Barış Yılmaz le sohbet etti, resimleri hakkında bilgiler aldı. Kurtbeyoğlu ve Tuncel genç ressamın anı defterine duygularını yazarak imzaladı.