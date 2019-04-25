Söke'nin tarihi Uzbek Konağı'nda çini sergisi

Söke'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Uzbek Konağı, Türk Kültürünün önemli sanat dallarından olan çinicilik sergisine ev sahipliği yapıyor. Söke Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide sanatçı Eda Taşyakan'ın eserleri sergileniyor. Üçüncü kişisel sergisini memleketi Söke'de açan Eda Taşyakan'ın ‘Ruh-i Revan' adlı sergisi 27 Nisan Cumartesi akşamına kadar açık kalacak.

Serginin açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Eda Taşyakan; “Ruhumuzda zuhur eden ferahlığı, duygu akışını anlatmaya çalıştığım ve geçmişimizden günümüze kadar hep önemli bir yeri olan çinicilikle uğraşmanın ve bu emeğimi sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum” dedi.