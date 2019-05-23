Söke'nin temizlik gönüllüleri çevre duyarlılığına dikkat çekiyor

Özellikle ellerinde torbalar kentin değişik alanlarında yaptıkları mıntıka temizlikleri ile kent temizliğine dikkat çeken platform üyeleri, bu kez Söke'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde temizlik harekatı yaptı. Rum evlerinin önlerini cadde ve sokakları temizleyen ekip, bir kez daha farkındalık oluşturdu.

Temiz Aydın, Yeşil Söke Çevre Temizlik Platformu üyelerinin arasında ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neval Genç, Dr. Uğur Gürses, Hemşire Saliha Ondört, Söke Tema vakfı temsilcileri, Söke folklor hocası Mustafa Evirgen, Söke CHP Kadın Kolları Başkanı Müjgan Güratan Dalgıç gibi isimler de yer alıyor. Toplanan çok sayıda metal, poşet, pet şişe ve benzeri atıklar özel çöp torbalarına konarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Uygulama Kemalpaşa Mahallesi sakinleri başta olmak üzere taraftarından takdir topladı ve alkış aldı. Temiz Aydın, Yeşil Söke Çevre Temizlik Platformu adına Dr. Uğur Güres ve hemşire Saliha Ondört, etkinlikte yaptıkları kısa konuşmada, tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ettiler.