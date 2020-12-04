Söke'nin turizm bölgesi Doğanbey'de, atıl alanlar yeşilleniyor

Söke'ye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde yol kenarında bulunan boş alanlara zakkum dikilirken, okul yanındaki alana ise meyve fidanları dikildi.

Sadece Söke merkezde değil, bağlı çevre mahallelerde de yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen Söke Belediyesi, Doğanbey Mahallesi yolu üzerinde bitki dikimine uygun alanlara; eski Doğanbey'in sembol çiçeklerinden biri olan zakkum dikti. Bahar aylarında rengarenk görüntü sağlayacak zakkumların yanında okul yanında bulunan atıl alan da meyve fidanlarıyla donatıldı.

Ziyaretçi akınına uğrayan Doğanbey Mahallesi girişine dikilen zakkumların çok güzel bir görüntü vereceğini belirten Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt, “Mahallemizde atıl alanların yeşillendirilmesi düşüncemizi Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'le paylaştık. Sağ olsun hemen ilgilendi ve ekipleri yönlendirdi. Söke Belediyesi park ve bahçe işleri ekiplerince dikimler yapılıyor. Sadece yol kenarları değil, mahalle içindeki atıl bir alana da portakal, limon, kayısı, erik gibi meyve fidanları diktik. Vatandaşlarımız, yoldan geçen ziyaretçilerimiz buradaki meyvelerden toplasın istedik. Amacımız çok sayıda ziyaretçi alan Doğanbey Mahallemizi daha da güzelleştirmek. Doğanbey'i layık olduğu yere taşıyacağız. Levent Başkanımızın sonsuz desteği var. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.