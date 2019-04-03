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Söke'nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel mazbatasını aldı

31 Mart Yerel seçimlerinde Söke Belediye Başkanı seçilen Levent Tuncel ve Millet İttifakının Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.


CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez'in de bulunduğu kalabalık grup ilk olarak İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Burada Söke'nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel kendisini resmen belediye başkanı ilan eden mazbatasını aldı. CHP'nin Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldılar.


Söke Belediye Başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Levent Tuncel; “Yeni dönemde şeffaf belediyecilik sergileyeceğiz. Şu andan itibaren resmen Söke'nin belediye başkanı oldum. CHP'den seçilmiş ama bundan böyle hiçbir siyasi parti gözetmeksizin tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağım. Söke önümüzdeki dönemde çok güzel bir demen yaşayacak. Ben Söke'de mutlu insanlar görmek istiyorum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.


Açıklamaları sırasında Söke'nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel, yakasındaki CHP rozetini çıkardı.

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