Söke'nin yeni Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney oldu

Resmi Gazate'de yayımlanan kararnameye göre, Söke Kaymakamı Soner Zeybek Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği'ne atanırken yerine Ordu'nun Ünye ilçesi kaymakamlığını yapan Ümit Hüseyin Güney atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirliği Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Aydın'da 3 vali yardımcısı ile çok sayıda ilçenin kaymakamının değişti. Kararnameye göre, Söke'de geçtiğimiz yıl göreve başlayan kaymakam Soner Zeybek Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği'ne atandı. Zeybek'in yerine Söke'nin yeni kaymakamı ise Ümit Hüseyin Güney oldu.

Ümit Hüseyin Güney kimdir?

1975 yılı Artvin'in Arhavi ilçesi doğumlu Ümit Hüseyin Güney, 1993 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1997 yılında tamamladı. Ankara Barosuna bağlı olarak Ankara Adliyesinde Avukatlık stajını tamamladı. 1998 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Trabzon Kaymakamı adayı olarak göreve başlayan Ümit Hüseyin Güney, evli ve 2 çocuk babası.