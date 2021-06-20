İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sökespor: 3 - Kuşadası Gençlikspor: 2

Bölgesel Amatör Lig 8.

grup ilk maçında Kuşadası'nda oynanan maçta 1-0 yenilenen Sökespor, Söke'deki karşılaşmada ise Kuşadası Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.


Eşin Grup Sökespor kendi sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor'u 3-2 lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sökespor, ligin dördüncü maçında Söke Şehir Stadyumunda Kuşadasıspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi 0-0 sonuçlandı.


Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip Kuşadasıspor 55. Dakikada 1-0 öne geçti. Müsabakanın 62. Dakikasında Sökespor frikikten İsa Akgöl'le beraberliği yakaladı. Sökespor maçın 65. Dakikasında Doğukan Güngör'ün bulduğu golle 2-1 öne geçti. 72. dakikada İsa Akgöl'ün kendi kalesine attığı golle 2-2 lik beraberlik sağlandı. Maçın 85. dakikasında Engin Taşdemir'in golüyle Sökespor 3-2 öne geçti. Böylelikle derbinin kazananı E.G. Sökespor oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.