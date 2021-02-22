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Sökespor camiasını üzen vefat

Sökespor’un 2015-2016 sezonundan teknik direktörlüğünü yapan Cengizhan Köksal vefat etti.

Sökespor'un 2015-2016 sezonundan teknik direktörlüğünü yapan Cengizhan Köksal vefat etti.


Adana Demirspor'un eski futbolcusu ve son olarak yine Adana Demirspor'un altyapı sorumlusu olarak görev yapan Cengizhan Köksal'ın (56) tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. Bir kız babası 56 yaşındaki Cengizhan Köksal'ın Adana'dan gelen vefat haberi tüm spor camiasında olduğu gibi Sökespor camiasında da üzüntü oluşturdu. Köksal; Adana Demirspor, Keçiören, Batman gibi kulüplerde görev yapmıştı.

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