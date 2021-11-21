Sökespor galibiyete hasret kaldı

Teknik direktör değişikliği yapan bu hafta farklı bir heyecanla sahaya çıkan Sökespor, kendi evinde Yatağanspor karşısında bir puanla yetindi.

E.G. Sökespor ligin 4. Haftasında kendi sahasında Muğla Temsilcisi Yatağanspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk devresinde maça hızlı başlayan takım Yatağanspor olurken zaman zaman Sökespor ani ataklarla Yatağanspor'un kalesini zorladı. Müsabakanın ikinci devresinde Sökespor maça hızlı başlayarak ataklar geliştirsede skoru değiştiremedi.

Maç Sökespor 0-0 Yatağanspor şeklinde sonuçlandı.