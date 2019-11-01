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Sökespor ve TKB tribünlerde cinsel ayrımcılık ve küfre savaş açtı

Sökespor yönetimi ve Türk Kadınlar Birliği (TKB) Söke Şubesi yönetimi; tribünlerde cinsel ayrımcılık, küfür ve şiddete karşı savaş açtı.


‘Sporda Şiddete Son' başlığı altında kampanya başlatılırken; yapılan açıklamayla Pazar günü yapılacak olan Ayvalıkgücü maçına tüm kadınlar davet edildi. Yapılan açıklamada; “Tribündeki yerinizi ayırdık, tüm Kadınlarımızı maça davet ediyoruz” denildi.


Şeyma Azbazdar başkanlığındaki TKB Söke Şubesi yönetimi, Sökespor Tesislerini ziyaret etti. Sökespor Kulüp Başkanı Fuat Evren Gül ve Sökespor yönetimi ile el ele veren TKB; Tribünlerde cinsel ayrımcılık istemediklerini belirttiler.


Sökespor Kulübü'nün bir ilki yaşadığını belirten Kulüp Başkanı Fuat Evren Gül; “Kadın elinin değdiği her yerde zarafet ve nezaket vardır. Bu haftadan itibaren tüm maçlarımızda TKB başta olmak üzere tüm kadınlarımızı tribünlere bekliyoruz. Kadınlarımızdan şiddete ve küfüre karşı yardımcı olmalarını diliyoruz. TKB'nin bu ziyareti bize güç verdi, kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


TKB Söke Şube Başkanı Şeyma Azbazdar ise; “Sökeliyiz ve Sökesporumuzu gönülden her zaman destekledik. Ancak maçlarına kadınlarımız pek katılmıyor. Sökespor maçlarını tribünlerden de kadınlarımızın takip etmesi adına biz böyle bir adım atmak istedik. Bizde sıfır küfür, sıfır şiddet diyoruz ve tüm kadınlarımızı tribünlere bekliyoruz” diye konuştu.

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