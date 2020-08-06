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Sökespor'da Onur Kara dönemi başladı

Sökespor’da gerçekleşen genel kurulla birlikte Onur Kara’nın başkanlığında yeni dönem başladı.

Sökespor'da gerçekleşen genel kurulla birlikte Onur Kara'nın başkanlığında yeni dönem başladı.


"Liglere Eşin Grup Sökespor adıyla katılacak'


Aydın Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Sökespor'da olağan genel kurul 193 üyeden 133'ünün katılımıyla yapıldı. Genel kurulda Onur Kara başkanlığında yeni yönetim göreve gelirken, Sökespor'un liglere “Eşin Group Sökespor” olarak katılma kararı alındı.


Mevcut başkan Fuat Evren Gül yeniden aday olmayınca, tek liste halinde yapılan seçimlerde daha önce Sökespor'da futbol oynayan işadamı Onur Kara başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi.


"Yönetim 9 kişiye çıktı"


Mehmet Gül'ün divan başkanlığı, Yağız Pullukçu ve Mesut Şirin'in divan katipliği yaptığı genel kurulda, yönetim kurulunun 7 kişiden, 9 kişiye çıkarılması kararı da alındı.


Onur Kara başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Kasım Üzüm, Erol Özhavutçu, Hakan Tunceli, Ali Berk Makaraç, Barış Kazan, Özkan Kaya, Nehir Göçtü ve Nazif Maltepe'den oluşurken, denetleme kuruluna da Alper Donat, Fevzi Yıldız, Erdal Erdilliballı'dan oluştu. Federasyon delegeliklerine ise Onur Kara ve Yağız Pullukçu, Barış Kazan isimlerinden oluştu.

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