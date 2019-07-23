Sökespor'un Yeni Teknik Direktörü İhsan İdikut

Geçtiğimiz günlerde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in gayretleriyle yönetim krizini aşmasının ardından, Futbol Federasyonuna BAL'a katılım ücretini de yatıran Sökespor'da; yeni sezon için ilk iş yeni teknik direktörün belirlenmesi oldu. Sökespor Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör İhsan İdikut'u göreve getirdi.

Sökespor Kulübü'nün resmiyetteki mevcut başkanı Yusuf Günal, yeni başkan Fuat Evren Gül ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. Teknik direktör İhsan İdikut da bu ziyarette yer alırken; basına ve kamuoyuna yeni sezon için İhsan İdikut ile anlaşmaya varıldığı basına ve kamuoyuna duyuruldu.

Yeni sezon hazırlıkları için zamanın dar olduğunu ve hızla yeni sezon için takımı hazırlamak için çalıştıklarını belirten Fuat Evren Gül; işe yeni teknik kadroyu belirlemekle başladıklarını söyledi. Söke'nin yakından tanıdığı ve Söke'yi bilen İhsan İdikut ile anlaşmaya varıldığını beliren Evren Gül, İhsan İdikut'un daha ısrar etmeden Söke için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Yeni sezonda Sökespor'un ligin üst sıralarını hedefleyeceğini, mütevazi ama mücadeleci bir takım olacağını belirten Evren Gül; “Sökespor her zaman büyük ve mücadeleci bir kulüp olmuştur. Olmaya da devam edecek” dedi.

Genç ve Sökeli oyunculara ağırlık vererek yeni bir kadro kuracaklarını belirten Sökespor'un yeni teknik direktörü İhsan idikut; “Yıllardır Söke'de yaşıyoruz. Yaşadığımız bu memlekete elbette faydalı olacağız. Elimizden gelenin fazlasını yaparak bütçemiz oranında, nokta atışı tespitlerle ilaveler yaparak bu takımı yeni sezonda bir yerlere getireceğiz. Başarılı bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kısıtlı imkanlar olsa dahi İhsan İdikut'un özveriyle başarıyı yakalayacağına inandığını belirten Yusuf Günal; “Süreç çok kısıtlı ancak kendisi de bu işin içinde bir insan olarak hızlı hareket edeceğine eminim. Birçok kulüp yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sökesporumuz biraz eksi de başlıyor gibi ama bunu egale edeceğimizden şüphemiz yok” dedi.

Teknik Direktör İhsan İdikut'u uzun yıllardır tanıdığını, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini çok iyi bildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “İhsan hocamız takımı hak ettiği yere taşıyacaktır, inanıyorum” dedi. Söke Belediyesi olarak Sökespor'un arkasında olduklarını, zorlu süreçte Sökeliler olarak Sökespor'un sahipsiz kalmayacağını gösterdiklerine inandığını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Sökespor'u eski başarılı günlerine, özüne dönerek taşıyacağız. Bu takımın büyük bir bölümünün Sökeli çocuklarımızdan oluşmasını arzu ediyoruz. Elbette belirli bir bütçeye ihtiyaç var. Bu rakamları da Sökeliler olarak elbirliği ile sağlayacağız. Sökespor için yeni dönem hayırlı olsun” diye konuştu.