Söke'ye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılacak

Aydın'ın Söke ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Söke İlçesi Sazlı Mahallesi 224 Ada 2 Parsel de bulunan bin 800 metrekare yüz ölçüme sahip Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait arsa üzerine bir hayırsever tarafından 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırılacak. Yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Törende hayırsever vatandaş ile birlikte protokolü imzalayan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Lokasyon olarak Aydın-Söke Kara Yolu üzerinde bulunan Sazlı Mahallesi'nde inşa edilecek tesis Aile Sağlığı Merkezi olarak Sazlı Mahallesi'ne hizmet verecek olmakla birlikte; Söke Didim Kuşadası Kavşağı ve bunun yanı sıra çevre yolu üzerinden Aydın-İzmir Otoyoluna olan yakınlığı nedeniyle geniş bir lokasyonda Acil Sağlık Hizmeti verecek. Mevcutta 2 aile hekimi ve 2 sağlık personeli ile hizmet vermekte olan Sazlı Aile Sağlığı Merkezi bina tamamlandığında günlük 9 personel ile hizmet verecek hale gelecek. Tek katlı ve 460 metrekare oturum alanına sahip olması planan yatırımın ön görülen maliyeti yaklaşık olarak 1 milyon 900 bin TL olup tamamlanma süresi 180 gündür" ifadelerini kullanaarak hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.