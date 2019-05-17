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Soluk borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde soluk borusuna mama kaçarak nefessiz kalan 3 aylık Yiğit Savaş isimli bebek hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde soluk borusuna mama kaçarak nefessiz kalan 3 aylık Yiğit Savaş isimli bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesinin karnını doyurmaya çalıştığı 3 aylık Yiğit Savaş bebeğin soluk borusuna mama kaçtı. Bebeğin bir anda nefessiz kaldığını fark eden ailesi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürmek için yola çıkarılan 3 aylık Yiğit bebek tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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