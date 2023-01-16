Son dört yılda Açık Kapı'ya 102 bin başvuru yapıldı

Kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen Açık Kapı Projesi'ne son 4 yılda 102 bin 98 başvuru yapılırken, en fazla başvuru ise 55 bin 105 ile sosyal hizmetler konusunda oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Açık Kapı' projesi Aydın'da da vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise ‘Açık Kapı, Milletin Kapısı' projesi çerçevesinde düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşmaya devam ederken, Aydın Valiliği ve 17 ilçe kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Açık Kapı birimleri toplam 502 personeli ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacı ile hizmet veriyor. Ayrıca Açık Kapı birimlerince yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden alınan başvurular elektronik sisteme kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirilerek çözüme kavuşturuluyor.

Bu çerçevede 2018-2022 yılları arasında Açık Kapı'ya toplam 102 bin 98 başvuru yapıldı. Başvuruların 55 bin 105'i sosyal hizmetler, 12 bin 375'i valilik hizmetleri, 10 bin 708'i valilik ve kaymakamlık Sosyal Yardım, 9 bin 500'ü Vefa Masası Yardım, 6 bin 377'si çalışma ve sosyal güvenlik, 2 bin 164'ü eğitim, bin 723'ü yerel yönetimler, 994'ü sağlık hizmetleri başlıklarında oldu.

Geçtiğimiz 2022 yılında ise Açık Kapı çerçevesinde il genelinde alınan 16 bin 786 adet başvurunun tamamı sonuçlandırıldı. 2022 yılında yüzde 68,63'lük oran 12 bin 192 başvuru ile sosyal hizmetler ilk sırada, yüzde 6,72'lik oran bin 194 başvuru ile Vefa Masası Hizmetleri ikinci sırada, yüzde 6,61'lik oran bin 174 başvuru ile valilik hizmetleri üçüncü sırada yer aldı.

Talep edilen hizmetlerin kategorilerini ise yüzde 4,03'lük oran 716 başvuru ile iş kurumu hizmetleri, yüzde 2,35'lik oran 417 başvuru ile Milli Eğitim hizmetleri, yüzde 1,89'luk oran 335 başvuru ile yerel yönetim hizmetleri, yüzde 0,97'lik oran 172 başvuru ile sağlık hizmetleri oluşturdu.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amacıyla Valiliğimiz ve 17 İlçe Kaymakamlığımız Açık Kapı birimleri hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.