İhlas Haber Ajansı

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Son yılların en coşkulu gençlik konseri Aydın'da gerçekleşti

Sevilen rock grubu Duman, Bahar Konserleri çerçevesinde Aydın’da hayranlarıyla buluştu.

Sevilen rock grubu Duman, Bahar Konserleri çerçevesinde Aydın'da hayranlarıyla buluştu. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere on binlerce kişi katılırken, Türkiye son yılların en büyük gençlik konserine tanık oldu.


Önemli kültür şehirlerinden olan Aydın, son zamanların en kalabalık gençlik konserine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin sevilen rock gruplarından olan Duman, Aydın'da hayranları için sahne aldı. Bahar Konserleri çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere, Aydınlı gençler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi alana girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Yollar ise trafiğine kapandı. 'Aman Aman', 'Senden Daha Güzel' ve 'Sor Bana Pişman mıyım' gibi dillerde yer edinen şarkılarını seslendiren gruba, Aydınlılar coşkuyla eşlik etti. Konser, son yıllarda Aydın'ın gördüğü en kalabalık konserler arasında yerini aldı.

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