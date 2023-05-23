Sörf ve Yelken sporlarının yeni adresi Didim oluyor

Duja Hotels'in geçen yaz Aydın'ın Didim ilçesinde de hizmet vermeye başlayan yeni oteli “Duja Didim”, yaz sezonuna “Surf Cup organizasyonu” ile merhaba dedi. Didim Yelken Kulübü iş birliği ile düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ulusal ve uluslararası derecelere sahip sporcu ve eğitmenler tarafından verilen 4 günlük rüzgar sörfü eğitiminin ardından mini yarışa katıldı. Etkinlik sonunda, mavi ufuklara yelken açarak unutulmaz bir deneyim yaşayan tüm katılımcılara sertifika ve plaketleri takdim edildi.

2004 yılından bu yana Didim'de yelken ve rüzgar sörfü sevenlere yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştiren Didim Yelken Kulübü'nün Başkanı Hülya Zayan, organizasyonun ardından ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Ege kıyılarındaki benzersiz yelken parkurlarından bir tanesinin de Didim olduğunu ve tüm sezon boyunca Duja Hotels iş birliği ile yelken sporu ile tanışmak isteyenler ve profesyonel sporcular ile buluşmaya devam edeceklerini açıkladı. Didim'in eşsiz güzellikteki masmavi suları ve huzur verici manzarası eşliğinde, 454 konforlu odasıyla misafirlerine rahat bir tatil imkanı sunan Duja Didim, yaz boyunca yelken sporlarını deneyimlemek isteyen misafirler için eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Duja Hotels, spora ve sporculara verdiği desteği sürdürerek, spor turizminin öncülerinden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Duja Bodrum'un ardından, yelken sporları ile Duja Didim adından söz ettiriyor. Otel grubunun bir diğer oteli olan ve Sarıkamış'ta bulunan Duja Chalet ise kış sporları ile ilgili yeni organizasyonlar için hazırlanıyor.