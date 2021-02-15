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Sorumsuz vatandaşlar doğayı çöplüğe çeviriyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda ’çöp ve moloz dökmek yasaktır’ uyarısını dikkate almayan vatandaşların bölgeye attıkları atık, kaçak dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle oluşan çöplük insan sağlığını tehdit ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda 'çöp ve moloz dökmek yasaktır' uyarısını dikkate almayan vatandaşların bölgeye attıkları atık, kaçak dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle oluşan çöplük insan sağlığını tehdit ediyor.



Efeler ilçesi Kalfaköy yolu üzerinde su depolarının olduğu bölgede bulunan alan vurdum duymaz vatandaşlar yüzünden günden güne kirlenmeye devam ediyor. Kaçak dökülen atık, hafriyat ve molozlar çevre kirliliğine neden oluyor. Çöp yığınlarının yanındaki direkteki 'çöp ve moloz dökmek yasaktır' uyarısı ise en az çöpler kadar dikkat çekiyor. İşletmelerin üzerine reklamlarını yapıştırdığı uyarı tabelasını okumayı güçleştiriyor. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kirletilen alan kötü kokuya da neden olurken, yolu kullanan vatandaşlar bir an önce soruna çözüm bulunup kalıcı önlem alınmasını istiyor.

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