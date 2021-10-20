Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında E.Ü. isimli bir kişinin sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şüpheliyi şahsı takibe alan ekipler, E.Ü.'nün uyuşturucu madde sattığı şahıslardan cepbank sistemini kullanarak paraları kendi telefon numarası üzerine yatırmalarına sağladığı ve daha sonra uyuşturucu kullanan şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığını belirledi. Bankalar ile yapılan yazışmalarda uyuşturucu madde kullanıcı konumunda bulunan şahıslar şahısların alınan ifadelerinde yatırdıkları paraları uyuşturucu madde satın aldıklarından dolayı yatırdıklarını beyan etmeleri üzerine E.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.