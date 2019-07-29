Spor 9 yayın hayatına başladı

Futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlar olmak üzere, Aydın ve bölgede sadece spor haberlerinin yayınlandığı adres Spor 9 olacak. Aydın'da çeşitli gazetelerde başarıyla görev yapan, genç ve tecrübeli ekibiyle yola çıkan Spor 9, bundan sonraki süreçte kentteki sporun nabzını tutmak için çalışmalarını titizlikle sürdürecek.

Aydın'daki ve Ege Bölgesindeki sporseverleri, sporun her branşıyla buluşturacak olan Spor 9, liglerin başlamasıyla birlikte video haberler, hafta içi programları ve amatör karşılaşmaların canlı yayınını da resmi sosyal medya hesaplarından takipçilerine sunacak. Aydın'da sporseverleri ilklerle buluşturacak olan Spor 9; basketbol, futbol, voleybol ve diğer branşlardaki müsabakaların canlı yayınlarını yaparak özellikle Aydın'daki spor anlayışı kalitesini de bu sayede yükseltmeyi hedefliyor.

www.spordokuz.com spor haber portalı yöneticilerinden Kamil Kazankaya ve Ramazan Aydemir, Aydın ve Ege sporuna bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet edeceklerini belirterek tüm Aydın'ı siteye sahip çıkmaya davet etti.