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Spor Müsabakaları Sağlıkçılar Derneği'nden Fillikçioğlu'na ziyaret

Spor Müsabakaları Sağlıkçıları Derneği (SMSD), Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na ziyarette bulundu.

Spor Müsabakaları Sağlıkçıları Derneği (SMSD), Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na ziyarette bulundu.


SMSD Başkanı Deniz Yaylı ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz aylarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Fillikçioğlu'na spor salonlarında kullanılmak üzere sağlık çantası malzemeleri hediye eden dernek yöneticileri salon sporlarında her zaman kendilerinin yardıma hazır olduklarını kaydetti. Karşılıklı fikir alış-verişinin yapıldığı ziyaret sonunda Fillikçioğlu dernek yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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