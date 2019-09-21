Spor tesisi önündeki yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Kompleksi önündeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi Atatürk Spor Kompleksi önünde kuru otların bulunduğu alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ile Mahalle ve tesis duman altında kalırken, olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.