Spor ve Yelken Kulübü Kurucusu anısına fidan dikildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Parlamenterler Sitesi Spor ve Yelken Kulübü'nün kurucusu Mustafa Oğuz Or anısına fidan dikildi.

Didim Parlamenterler Sitesi'nde yaşayan, Parlamenterler Sitesi Spor ve Yelken Kulübü'nün kurucusu olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden Mustafa Oğuz Or için lokma hayratı yapılırken; Didim Çevre Platformu üyeleri ile Didim Doğa Yürüyüşçüler Grubu'nun katılımı ile Or'un anısına fidan dikildi.

Bu yıl merhum Mustafa Oğuz Or anısına Parlamenterler Sitesi Spor ve Yelken Kulübü tarafından okçuluk ve yüzme yarışmaları da düzenleneceği belirtildi.