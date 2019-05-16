STB yönetimi, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Söke Ticaret Borsası yönetimi, yönetim kurulu başkanı Ahmet Nejat Sağel önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu da hazır bulundu. Borsa yönetim kurulu başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Söke Ticaret Borsası yönetimine teşekkür eden Başkanı Çerçioğlu, yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.