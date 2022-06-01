Su alan gemideki 76 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na giden Palau bayraklı yolcu gemisinin su almasının ardından, görevlendirilen iki sahil güvenlik botu tarafından gemi içerisindeki 70 yolcu ve 6 mürettebat gemi ile birlikte kurtarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. Kuşadası Limanı'ndan ayrılan ve Sisam Adası'na intikal halinde olan içerisinde 70 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 76 kişi bulunan Palau bayraklı yolcu gemisinin, su almaya başlaması nedeniyle makine arızası yaparak hareketten mahrum kalması ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen bahse konu yolcu gemisinin sintinesine dolmaya devam eden suyun tahliye edilmesi maksadıyla dalgıç tulumbası kurulumu yapılarak geminin içindeki su, tahliye edilmeye başlandı. Gemi, içerisinde bulunan 76 kişi ile birlikte yedeklenerek Kuşadası Limanı'na çekildi. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.