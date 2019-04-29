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Su damacanasından kaçak içki çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüpheli bir araç içerisinde yaptığı aramada su şişesi ve kolonya bidonlarının içerisinden 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüpheli bir araç içerisinde yaptığı aramada su şişesi ve kolonya bidonlarının içerisinden 25 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 adet 5 litrelik su damacanasını ile 3 adet kolonya bidonunun içerisinden toplam 25 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.P. ve R.P. isimli şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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