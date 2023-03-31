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Su deposu çalan 4 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait bahçeden 4 adet bir tonluk su deposu çalan 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait bahçeden 4 adet bir tonluk su deposu çalan 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar Mahallesi'nde bir vatandaşa ait müşterek tapulu bahçelerinden 4 adet 1 tonluk su deposu çalınması olayı ile ilgilşi çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Ekiplerimizce yapılan kamera/tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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