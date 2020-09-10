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Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

Aydın’ın Köşk ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.


Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş makineleriyle su kuyusu kazımı yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Büyük bir gürültü ile oluşan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Mustafa Ş. ve İsmail K. için arama çalışmaları başlatılırken, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ekiplerinin de gelmesi ile birlikte göçük altında kalan diğer işçi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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