Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkartılan koyun sahibine teslim edildi.