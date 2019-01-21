Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 3,5 milyar dolara yükseltti

İhracatta 2000 sonrasında yıldız sektörler arasında yer alan Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 2018 yılında ihracatta yüzde 11'lik ihracat artışıyla 2,5 milyar doları aşmanın mutluluğu yaşanıyor. Sektör, 2023 yılı ihracat hedefini ise 3 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükseltti.

Su ürünleri sektörünün 958 milyon dolar ihracatla sektörde lider konumdaki yerini korurken, Kanatlı sektörü 2018 yılında; 607 milyon dolar kanatlı eti ve 430 milyon dolar yumurta ihracatı ile toplamda 1 milyar dolar barajını geçerek 1 milyar 37 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Süt ürünleri sektörü 293 milyon dolarlık ihracata imza atarken, bal ihracatı 25,5 milyon dolara ulaştı. Sektörün diğer ihraç kalemlerinin katkısı ise; 198 milyon dolar oldu.

Türk ürünleri tüm dünyada tercih ediliyor

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 100'den fazla ülkenin sofralarını sağlıklı ve lezzetli levrek, çipura, alabalık, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal başta olmak üzere Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri ürünleri ile donattıklarını, ihracata giden hiçbir ürünlerinin geri gelmediğini 2019 yılında 2 milyar 700 milyon dolar ihracat hedefleri olduğunu kaydetti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak geleneksel ihraç pazarları Avrupa Birliği'ne 2019 yılında da ihracatlarını arttırma çabası içinde olacaklarının altını çizen Kızıltan; “2019 yılında hedef pazarlarımız Uzakdoğu ülkeleri ve Güney Amerika'ya da ihracatımızı arttırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“2023 yılı hedefimizi 3.5 milyar dolara yükselttik”

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü bünyesinde su ürünleri ve kanatlı olmak üzere iki ana alt sektör bulunduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise, her iki sektöründe 2018 yılında 1 milyar dolar bandında ihracata imza attığı bilgisini paylaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümü için 3 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Girit, “Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak ihracatta yakaladığımız tempo ile 2023 yılı ihracat hedefimizi 3,5 milyar dolara yükselttik. Bu ihracat tutarını Türkiye'ye kazandırmak için önümüzdeki 5 yıl yoğun bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında Hollanda 148 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, Kanatlı eti ihracatında Irak 338 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci oldu. Irak yumurta ihracatında da 306 milyon dolarlık tutarla, süt ürünleri ihracatında 73 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bal ihracatında ise Almanya 12 milyon dolarlık Türk balı tercihi ile zirvenin sahibi oldu.