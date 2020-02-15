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Su Üstünde, Tuzla Boat Show için hazırlıklara başladı

Çeyrek asır önce Aydın Kuşadası ilçesinde denizcilikle ilgili tarihi değerleri olan aksesuarları hem ekonomiye kazandıran hem de önemli bir kültürü koruyan Su Üstünde firması Boat Show için hazırlıklara başladı.

Geniş ürün yelpazesi ile deniz tutkunlarına, antika meraklılarına ve dekoratif ürün arayan herkese hitap eden Su Üstünde 7-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tuzla Boat Show fuarında birbirinden güzel yüzlerce eseri sergileyeceğini duyurdu.


Boat Show Tuzla Fuarı'nın, dünyaca ünlü markaların yeni tekne modellerini görüp 2021 için siparişlerini verebilecekleri, aynı zamanda ekipman tarafında en yeni modellerinin, kampanyalı ve özel fiyatlarla bulunabileceği bir fuar olacağını belirten Su Üstünde Bloğu Yetkilisi Eren Budaklı, fuarda 250'den fazla tekne sergilenmesini beklediğini kaydetti.


Tekne ekipman ve aksesuarlarında tüm yeniliklerin tanıtıldığı, amatör denizcilik kulüpleri ve yelken kulüplerinin eğitimler verdiği, her bütçeye uygun tekne ve tekne ekipman yelpazesinin sunulacağı Tuzla Boat Show'da denizcilikle ilgili A'dan Z'ye herşeyin bulunacağını belirten Budaklı, “Bu fuarda denizcilikle ilgili tüm süs eşyaları ve aksesuarları, gemi çıkması antikalar ve gemi maketlerinin her çeşidini bulabileceğiniz adres vintage ürünlerin tek adresi Su Üstünde 7-15 Mart tarihleri arasında Tuzla Boat Show fuarında yerini alacak. Viaport Marina Expo Center'da yapılacak olan fuara tüm deniz severi bekliyoruz. Firma olarak Hall 2, B-11 nolu standımızda hizmet vereceğiz” dedi.

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