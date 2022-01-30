İhlas Haber Ajansı

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Suç makinesi bu defa haraç toplamak isterken yakalandı

Nazilli’de 31 ayrı suçtan sabıkası bulunan bir şahıs, bu defa haraç toplarken yakalandı.

Nazilli'de 31 ayrı suçtan sabıkası bulunan bir şahıs, bu defa haraç toplarken yakalandı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esnaf başlarına bela olan B.Ö.'nün tutuklanması ile rahat bir nefes aldı.


Edinilen bilgiye göre, değişik suçlardan 31 ayrı sabıkası bulunan B.Ö. isimli şahısın bu defa ilçedeki kafeterya işleten esnaflara haraca bağladığı yolunda ihbar alan Nazilli Polisi, gerekli tertibatı alarak haraç toplamaya gelen B.Ö.'yü takibe aldı. Adeta suç makinesi durumundaki B.Ö.'yü suçüstü yaparak gözaltına alan polisin operasyonunun ardından B.Ö . çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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