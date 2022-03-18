Suç örgütü iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütü iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından, diğeri ise çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda organize suç örgütü iddiası ile özel harekat polislerinin de destek verdiği iki adrese düzenlenen operasyonda aynı aileden olduğu tespit edilen A.H.E. (42), D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin, çevreye güvenlik kamerası yerleştirerek olması muhtemel polis baskınlarına karşı önlem aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.H.E. ve D.E. savcılık tarafından ifadeleri alınmalarının ardından serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen H.E. ise çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.