Sulama destekleri için başvurular başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen yüzde 50 hibeli sulama sistemlerinin desteklenmesi programında başvurular başladı.

Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden olan Aydın'da da yapılan tarımsal destekler üreticilere can suyu olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sulama sistemlerinin desteklenmesine yüzde 50 hibe desteği sunma kararı aldı. Hibeye esas proje tutarının üst limiti gerçek ve tüzel kişiler için 1 milyon TL olarak belirlendi. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri başvuruları başladı. Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler, desteklerden yararlanmak üzere başvuru yapabilirken, hibe başvuruları 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Yüzde 50 Hibeli Sulama Destekleri başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2023. Müracaatlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubemize şahsen yapılacaktır. Bilgi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.