Sulama kanalına atılan çöpler utandırdı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sulama kanalında ortaya çıkan çöpler, oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra “Bu görüntüler Aydın'a yakışmadı” dedirtti.

Efeler'deki çiftçilerin can suyu olan ve Büyük Menderes Nehri'nden beslenen hayvan pazarı mevkiindeki su kanalında, açığa çıkan çöpler, insanlıktan utandırdı. Aydın bu sezon en kurak dönemini geçirirken, kanalda da su seviyesi gözle görülür oranda azaldı. Su seviyesinin azalmasıyla daha da açığa çıkan çöpler ise “Bu tablo Aydın'a yakışmadı” dedirtti. Kanala atılan kartonlar, şişeler, kapaklar gibi birçok çöp kanal ızgaralarına takılırken, ortaya çıkan görüntü ise adeta bir çöplüğü andırdı.

Suyun önemine dikkat çekildiği bu dönemde vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden çevreci vatandaşlar ise Aydınlı üreticilerin can damarları olan sulama kanallarına çöp atılmaması konusunda çağrıda bulunurken, kanalın temizlenerek tedbirlerin alınması için yetkililerden yardım istedi.