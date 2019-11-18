Süleyman Bülbül, kültür ve turizm ili Aydın'ın sorunlarını Bakan Ersoy'a anlattı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü sırada Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a Aydın'ın turizm sektöründe yaşadığı sorunlardan bahsetti.

CHP'li Bülbül, bazı kültür miraslarının restorasyonu için ödenek çıkartılması gerektiğini söyledi. Kuşadası'nın en önemli sorunlarından birinin kurvaziyer turizmi olduğunu belirten Bülbül, “Kurvaziyer için verilen teşvikin muhatabı ne yazık ki acenteler; oysa gemi şirketleri olmalı ki doğru şekilde kullanıldığından emin olabilelim. Acentelerin bu teşvikleri etkin kullanmadığı, değerlendirmediği yönünde turizmcilerden büyük bir eleştiri var. Kurvaziyerlerle ilgili, Bakanlığın bir eylem planı ve politikası var mıdır?” dedi.

Didim Taşburun mevkiinde yapılması planlanan Deniz Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin ise Didim turizmini bitireceğini söyledi. Bülbül, “Dün, Tarım Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında organize sanayi bölgesi kurulacağı belirtildi. Ege'deki bütün balık çiftliklerinin o bölgeye taşınacağı düşünülürse ortaya çıkacak olan koku tüm Didim'i bitirecek. Bölge halkı projeyi istemiyor. Buna dikkat edeceğinizi inanıyorum” dedi.

Ayrıca yine Didim'de yapılması planlanan golf sahasının bir an önce tamamlanması gerektiğini, Didim'de Manastır Koyu tarafında TOKİ'ye devredilen alanların turizm alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bülbül konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca, Nazilli'de Sümerbank endüstriyel müzesi talebi var. Atatürk'ün 1937'de kurduğu Sümerbank'ın restorasyonu, Arpaz Kalesi restorasyonu, Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü Akçay üzerinde bulunan Akçay Köprüsü'nün restorasyonuyla ilgili ödenek ayrılması gerekmektedir. Bakanlığın bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz”