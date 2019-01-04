Sultan bebek uçak ambulansla umuda uçtu

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Efeler ilçesinde, doğuştan kalp damarlarında rahatsız olan 3 günlük Sultan bebek, uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 3 günlük Sultan İncekaya bebek için doğuştan gelen kalp damarlarının rahatsızlığının ameliyat ile tedavisinin Aydın'da yapılamaması nedeniyle İstanbul'daki bir hastanede yer bulundu. Sultan bebeğin nakli için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek uçak ambulans talep edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından talep ivedilikle değerlendirilerek uçak ambulans tahsisi yapıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 112 kuvözlü ambulansı ile nakledilen Sultan bebeğin İstanbul'a nakli uçak ambulans ile sağlandı.