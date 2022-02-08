Aydın'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Sultanhisar Barajı tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranları üreticileri memnun ederken, fazla suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl en kurak dönemlerinden birini yaşayan Aydın'da bu yıl etkili olan yağışlar çiftçilere umut vermeye devam ediyor. Yeni yıl ile beraber etkili olan sağanak yağışlar, il genelindeki barajların doluluk oranlarını da yükseltti. Bu kapsamda Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ve 2 bin 542 dekar arazinin sulanmasını sağlayan Sultanhisar Barajı'nın da tamamen dolduğu öğrenildi. 1,65 milyon metreküp su depolama hacmi olan barajın dolusak bölümlerinden fazla suyun tahliyesi yapılmaya başlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise “Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan “Sultanhisar Barajı” 1,65 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olup, 2 bin 542 dekar zira arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Bölgede oluşan son yağışlar ile Baraj rezervuarı tamamen dolmuş olup, dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılmaktır” ifadelerine yer verildi.