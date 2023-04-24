Sultanhisar Göleti'nde taşkın riski azalacak

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan Sultanhisar Göleti'nde başlatılacak olan ıslah çalışmalar ile taşkın riski azalacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Sultanhisar ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan Sultanhisar Göleti'nde ıslah çalışmaları başlatılacak. Göletin yukarı havzasında gerçekleştirilecek olan ıslah çalışmaları çerçevesinde hazırlanan protokol ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandı. Proje bedeli 2 milyon 890 bin TL olan ve 450 iş gününde bitirilmesi planlanan çalışmalarda yukarı havzada 2 adet tersip bendi yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek taşkın riski de azaltılarak, tarım arazilerinin taşkından korunması hedefleniyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre “Aydın Sultanhisar Göleti Yukarı Havza Islahı işinin sözleşmesi Bölge Müdür Yardımcımız İnan Gündüz tarafından imzalandı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde 2 adet tersip bendi imalatı yapılacaktır. Sözleşme bedeli 2 milyon 890 bin TL olup, işin süresi 450 takvim iş günüdür” ifadeleri yer aldı.