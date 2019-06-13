Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi çalışmalarıyla göz kamaştırdı

Sergiye Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Semazen, işaret dili, halk oyunları, Türk Savaş Sanatı Bagatur gösterileri ile müzik dinletisi yapıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan okuma-yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri İlçe Kaymakamı Rasim Belge, İlçe Emniyet Amiri Talet Avşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner tarafından verildi. Belge töreninin ardından Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi öğretmen usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından gezildi.

Sergide el sanatları, tel kırma, keçeden çanta yapımı, nakış, resim, kat-ı sanatı, giyim ürünleri, okul öncesi eğitim materyalleri, robotik kodlama uygulamaları gibi pek çok eser sergilendi. Kalabalık bir katılımcı tarafından ziyaret edilen sergideki eserler büyük beğeni topladı.

2018- 2019 eğitim öğretim yılında Sultanhisar Halk Eğitim Merkezinde 181 kurs açılarak, 5 bin 631 kursiyere eğitim verildi. Düzenlenen bu kurslardan 18 tanesi okuma yazma kursu olmak üzere 152 tanesi genel kurs 29 tanesi de mesleki ve teknik kurslardan oluştu. Sultanhisar ilçesinde bulunan anaokullarının tamamında, ilkokul 1. ve 2. sınıf, ortaokul 5. 6. sınıf, lise 9. ve 10. sınıflarda olmak üzere toplam bin 423 öğrenci, 402 veli ve vatandaşa bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilkokullar arası futbol ve satranç, ortaokullar arası satranç turnuvası düzenleyerek öğrencilerin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmelerine katkı sağlandı. Aynı zamanda okullar arasında iletişim ve kaynaşma artırıldı.