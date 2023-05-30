Sultanhisar İlçe Hastanesi'nde su baskını yaşandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ilçe hastanesi de aşırı yağışlardan kaynaklanan selden etkilenerek zara gördü.

Edinilen bilgiye göre dün gece başlayan sağanak yağışsın ardından sabahın erken saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla ilçede bulunan hastaneyi su bastı. Hastane içerisinde bulunan malzemelerin zarar gördüğü selle ilgili başta hastane personeli olmak üzere AFAD ve diğer kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Hastanede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.