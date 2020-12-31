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Sultanhisar MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 yılı olağan Akademik Kurul Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti.


Toplantıya; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman, akademik ve idari personel katıldı.


Sultanhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda; pandemi süreci, bu dönemde alınan tedbirler, uzaktan eğitim süreci, bölümler ve doluluk oranları hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki eğitim öğretim sürecinde açılması düşünülen yeni programlar ile mevcut programların doluluk oranlarının arttırılması konularına da yer verildi.


Toplantı, öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve Sultanhisar MYO'nun öğrenci ve personel için verimli çalışmalarının devam etmesi temennisiyle sona erdi.

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