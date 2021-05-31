Sultanhisar MYO'da ‘Mesleki Gelişim' söyleşisi gerçekleşti

Öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak için Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman öncülüğünde, Öğr. Gör. Arzuhan Çakır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, özel bir cilt polikliniği yöneticisi Dermatolog Dr. Deniz Aykol konuk olarak katıldı. Dr. Deniz Aykol, günümüzün en sık karşılaşılan cilt problemlerinden biri olan cilt Lekeleri ile en yeni ve modern cilt yenileme yöntemleri konusunda katılımcılara bilgi verdi. Dr. Deniz Aykol'un cilt lekeleri ve cilt yenileme yöntemlerini detaylı olarak ele aldığı ve değerli bilgilerini paylaştığı söyleşiye, Sultanhisar MYO Okul Temsilcisi Fatih Nalçacı'nın tüm üniversite öğrencilerine başarılı duyurusu sayesinde yüksek bir öğrenci katılımı sağlandı.

Söyleşi, ADÜ'nün okul-öğrenci iş birliğine verdiği önemin vurgulanması ile sona erdi.